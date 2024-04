Catania, on line e in tempo reale l’affluenza nei pronto soccorso del Policlinico e del San Marco

sanità

Il servizio avviato l'azienda ospedaliera universitaria attrraverso il proprio sito: «Così si potrà scegliere l'area di emergenza con meno affollamento»

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico “G. Rodolico – San Marco” da oggi ha attivato un servizio molto utile per l’utenza dei due Pronto Soccorso generali del Policlinico e del San Marco.Collegandosi alla home page del portale aziendale, policlinicorodolicosanmarco.it, l’utente potrà conoscere, in tempo reale e prima ancora di recarsi in pronto soccorso, l’affluenza di pazienti a seconda del codice di gravità e di priorità attribuito a ciascuno di loro dal triage, rosso, giallo, verde e bianco.In tal modo l’azienda intende rispondere ancor meglio ai bisogni assistenziali della comunità territoriale, fornendo alla popolazione strumenti pratici e validi volti a intuire i tempi di attesa del pronto soccorso, e a valutare quindi se sia il caso di rivolgersi ad un presidio ospedaliero piuttosto che all’altro, evitando il sovraffollamento delle aree di assistenza in emergenza.