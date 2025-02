Catania, Parco Gioeni: sopralluogo Commissione Ambiente per verifica dei lavori

La verifica

Un sopralluogo dei consiglieri comunali componenti della sesta Commissione del civico consesso, presieduta da Serena Spoto, accompagnati dall’Assessore all’Ecologia e Ambiente, Massimo Pesce, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di rigenerazione verde del Parco Gioeni, il più grande polmone verde della città.

L’intervento, finanziato con 1,7 milioni di euro dal Ministero per la Transizione Ecologica nell’ambito del Piano di Azione Nazionale per il contrasto al cambiamento climatico, prevede una serie di azioni innovative per la riqualificazione e la valorizzazione del parco, che si estende su una superficie di quasi 10 ettari.

Il progetto sperimentale, elaborato dalla Direzione Comunale Ecologia e Ambiente, è stato avviato lo scorso luglio e prevede: Riforestazione: oltre 2.000 nuove piantumazioni per arricchire il patrimonio verde del parco, già a partire dal mese di Aprile. Utilizzo della sorgente di Leucatia: l’acqua della sorgente, attualmente dispersa nel terreno vulcanico, sarà utilizzata per l’irrigazione del parco e delle aree verdi della circonvallazione. Riqualificazione del parcheggio: rimozione della pavimentazione impermeabile e posa di masselli autobloccanti a fuga larga, per garantire la permeabilità del suolo e favorire il filtraggio dell’acqua. La consegna del parcheggio, grande 4mila metri quadrati, avverrà già nelle prossime settimane. Rete idrica e servizi igienici: sarà ripristinata la rete idrica interna per fornire acqua potabile ai beverini e ai servizi igienici, che verranno completamente ristrutturati e resi fruibili.

Al momento, nel parco sono in corso operazioni di scavo con mezzi pesanti per la realizzazione di trincee e la posa delle nuove infrastrutture. Per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare rischi di incidenti, il Parco Gioeni rimarrà chiuso al pubblico fino al prossimo 10 Marzo.

“Insieme alla Commissione consiliare presieduta da Serena Spoto e ai tecnici comunali – ha dichiarato l’Assessore Massimo Pesce – abbiamo constatato che, al termine dei lavori, potremo finalmente sfruttare a fini irrigui la sorgente di Leucatia, la cui acqua oggi si perde inutilmente. Utilizzeremo circa 700.000 litri al giorno per irrigare il Parco Gioeni e parte delle alberature della circonvallazione, contribuendo a contrastare gli effetti delle alte temperature e della siccità che mettono a dura prova il nostro verde.

Il progetto rappresenta un passo importante nella direzione della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di trasformare il Parco Gioeni in un’area verde all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico e di offrire ai cittadini uno spazio di qualità per il tempo libero e il benessere”.