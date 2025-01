Catania, parla Mimmo Toscano: «Abbiamo commesso errori, ma ora stiamo crescendo »

Qualche giorno a Rende, con i familiari, poi il ritorno in sede per preparare la gara col Benevento. Mimmo Toscano ha lavorato anche durante le vacanze, a stretto contatto con la società, con i giocatori. Il tecnico rossazzurro non ha mai mollato la presa, neanche il giorno di Natale. Ecco bilanci e aspettative in vista del nuovo anno solare.

Toscano, cominciamo con l’argomento caro ai tifosi e non solo. Che cosa si aspetta dalle operazioni del mercato invernale?«Abbiamo le idee chiare su cosa si può cambiare e aggiustare. Ci sono cose che vanno migliorate per costruire qualcosa che duri nel tempo e, dunque, assicurare un futuro solido al Catania. Bisogna portarle a termine prima possibile per sistemare l’organico. Il mercato terminerà il 31 gennaio e imbastire trattative l’ultimo giorno utile diventa un rischio che abbiamo già corso a luglio quando la società è stata costretta a correre per ultimare alcune operazioni. C’è da effettuare qualche miglioria prima possibile, visto che il 5 gennaio ci aspetta una gara importante e fino al 31 prepareremo altre cinque partite».

Dopo la vittoria sul Sorrento il presidente Pelligra ha pubblicamente assicurato investimenti per il club e rinforzi a gennaio per l’organico.«Le parole del presidente fanno enormemente piacere a tutti quanti. Sono la conferma che si vuole migliorare, costruire, dare continuità al progetto societario. Bisogna fare tutto velocemente sotto il profilo pratico. Mi rendo conto e sottolineo come Pelligra, il vice presidente Grella e il direttore Faggiano si stiano adoperando per migliorare lo stato di cose nel club».

Il bilancio dell’andata è stato altalenante.«Per le difficoltà con cui abbiamo convissuto, gestendo imprevisti, infortuni, mercato, abbiamo trovato un’identità a intermittenza. Vi posso assicurare che in sei mesi di lavoro la squadra ha fatto il massimo per quello che poteva dare. Normale che con un po’ di fortuna in più, qualche errore in meno da parte nostra – e su questo lavoreremo – e senza qualche svista arbitrale avremmo potuto avere una posizione migliore in classifica».

La classifica per ora lascia margini.«Non si sa come finirà alla Turris e al Taranto, guardiamo al nostro operato: c’è da migliorare la graduatoria da qui alla fine della stagione regolare».

I giovani in prima squadra ci sono sempre stati per scelta e necessità.«Butano, Forti, Allegra hanno esordito in C. In Coppa ne ho schierati tanti altri, il segnale deve esserci ma servono strutture per sviluppare i progetti di base. La società ne è consapevole e si sta adoperando in questa direzione. L’impiego dei giovani è importante, la crescita di squadra e club passano attraverso la cura del vivaio. Per inciso, chi dei ragazzi ha giocato ha avuto meriti. Tutti stanno crescendo, questo deve essere un segnale di volontà, di investimento per creare un movimento giovanile che possa dare i frutti. Un miglioramento costante serve alla prima squadra, il calcio è orientato verso questa direzione: investire su istruttori, vivaio, strutture creando risorse in proprio. Servono anche coraggio e filosofia condivisi, concedendo anche opportunità come quelle date ai ragazzi in Coppa e in campionato per portare avanti il progetto».

Nelle ultime sei gare il Catania ha vinto tre volte perdendo solo col Potenza. Una conferma di miglioramento rispetto al segmento precedente.«Dalla gara col Trapani in poi siamo cresciuti, abbiamo recuperato giocatori importanti, ci stiamo conoscendo di più tra di noi, con la società e con la gente, stiamo eliminando errori commessi in qualche partita precedente. Questa deve essere la mission del Catania per continuare a crescere: dobbiamo migliorare quel che abbiamo fatto nel girone di andata. Nonostante le difficoltà puntiamo a far meglio rispetto alla stagione scorsa».

Il primo posto è possibile?«Sono realista guardo solo al lavoro, non parlo di primo posto, non vendo fumo e non illudo la gente. I risultati si costruiscono attraverso il lavoro, le scelte del club e l’intensità durante gli allenamenti. Si deve migliorare singolarmente e come gruppo».

Rinforzi, cosa ha chiesto alla società?«Discorsi interni, ma è chiaro che a centrocampo siamo a posto perché stiamo recuperando Di Tacchio (si aggrega a giorni a pieno regime e verificheremo cosa potrà dare: si tratta di un professionista serio che ha sposato al 100% la causa Catania). De Rose è tornato, Sturaro lo riavremo presto. Negli altri reparti servono rinforzi per ovviare a infortuni come quelli di Bethers e di Di Gennaro. Servono giocatori per numeri e caratteristiche».

Benevento sarà una sfida decisiva per il futuro del Catania?«Importante, non decisiva. Ci misuriamo contro la squadra più regolare, capolista con merito. La classifica esprime questo valore. Vogliamo arrivare al confronto nelle migliori condizioni mentali, fisiche, motivazionali per dare un segnale anche a noi».

Le cifre confermano come Catania sia una piazza alla quale la C sta stretta.«Ai sostenitori devo dire solo grazie per la vicinanza. Questo è il momento di rimanere tutti uniti più di prima. Da soli non si va da nessuna parte».

Cosa ha apprezzato di Catania?«La città, il movimento esprimono valori importanti, Catania ha una passione eccezionale per il calcio e per la propria appartenenza sportiva. Ci sono persone che ti fanno sentire bene per fratellanza, accoglienza, vicinanza al di là dei risultati ma tutti noi vorremmo regalare soddisfazioni maggiori a un ambiente che esprime numeri da serie B e anche oltre. Dispiace non avere spesso in trasferta il tifo, ma la città esprime energie, vita, ti trasmette adrenalina, ti dà le motivazioni giuste per andare al campo per lavorare al massimo».