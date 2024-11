Catania, paura in via Vittorio Orlando: strada chiusa per dei cornicioni pericolanti

città

Segnalata anche la caduta di calcinacci

Via Vittorio Emanuele Orlando a Catania è stata chiusa al traffico a causa di alcuni cornicioni pericolanti. E’ stata anche segnalata la caduta di calcinacci. Due squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per la messa in sicurezza della strada. Presente anche una pattuglia della municipale per la gestione del traffico.

