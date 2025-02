Catania, per i contrassegni ai disabili il Comune aderisce al Cude. M5s: «Sprecati due anni di tempo»

Il caso

Finora «sono stati multati ingiustamente i cittadini», dicono i consiglieri Bonaccorsi e Ciancio

A Catania l’amministrazione comunale ha deliberato l’adesione alla piattaforma Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), strettamente legata anche alle recenti polemiche sulle multe ai disabili nelle Zone a traffico limitati. Una scelta che ha radici lontane: la questione era già stata sollevata nella precedente consiliatura Pogliese e, nell’ottobre 2023, e l’aula aveva approvato all’unanimità una mozione a firma M5s per l’adesione al Cude. E i consiglieri M5s dell’attuale consiliatura, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, tornano sulla vicenda. «Questa decisione non è frutto di un’iniziativa spontanea, ma è arrivata solo dopo la richiesta di un consiglio comunale straordinario, sottoscritta da consiglieri di maggioranza e opposizione, per discutere delle gravi mancanze che hanno penalizzato i cittadini diversamente abili. L’amministrazione ha ignorato il mandato ricevuto, sprecando due anni di tempo e continuando a multare ingiustamente migliaia di cittadini diversamente abili. Questi cittadini, vedendosi negato un diritto fondamentale, sono stati costretti a impugnare le sanzioni e hanno vinto davanti al Giudice di Pace, dimostrando l’illegittimità di queste multe», dicono Bonaccorsi e Ciancio.