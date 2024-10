Catania, per la metro fino a Palestro «lavori conclusi entro aprile 2026». Le parole del sottosegretario Ferrante

Catania

Per la tratta successiva fino all'aeroporto «risulta completata la redazione e la verifica della progettazione esecutiva. Fine lavori a giugno 2028» dichiara il membro del governo.

«I lavori relativi al lotto della metropolitana tra le stazioni di Stesicoro e Palestro, del valore di oltre 77 milioni di euro interamente finanziati, sono in corso di esecuzione senza criticità e si prevede la loro ultimazione entro aprile 2026». A dirlo è il sottosegreatario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera. Quanto al secondo lotto, quello denominato “Stesicoro-Aeroporto Lotto di Completamento”, ovvero quello che è il proseguimento del percorso da piazza Palestro fino a Fontanarossa, passando anche per il quartiere Librino, «risulta completata la redazione e la verifica della progettazione esecutiva. In fase di redazione del progetto esecutivo è emersa da parte dell’appaltatore la necessità di considerare alcuni costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nelle prestazioni contrattuali. La stazione appaltante ha richiesto l’intervento del Collegio Consultivo Tecnico (Cct)».

Arrivo in aeroporto previsto a giugno 2028

Secondo quanto riferisce Ferrante il Cct «ha accolto una parte delle richieste di oneri avanzate dall’appaltatore per le maggiori lavorazioni introdotte nel progetto esecutivo, fornendo altresì i criteri per valorizzarne l’ammontare. Dal momento della consegna della progettazione esecutiva in variante da parte dell’appaltatore nel rispetto dei criteri previsti dalla determinazione del Cct, si procederà con una puntuale verifica della stessa e dei relativi dati tecnici ed economici cui seguiranno gli adempimenti conseguenti. Il completamento dei lavori, del valore di oltre 480 milioni di euro, in gran parte già finanziati, è previsto, secondo cronoprogramma, entro giugno 2028».

Con fondi Pnrr solo la tratta fino a Paternò