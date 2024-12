Catania, per Natale scuole protagoniste con presepi, concerti in metro e “cone”

Le iniziative

Si entra nel vivo delle festività con le tradizioni etnee a San Berillo e nelle stazioni

Il periodo delle festività nel capoluogo etneo è accompagnato dalle gioiose iniziative proposte dagli alunni degli istituti comprensivi cittadini con le mostre di presepi ed esibizioni musicali nelle stazioni della metropolitana, e le tradizionali “cone catanesi” a San Berillo.

Il calendario di attività ha preso il via con la manifestazione “Adottiamo una cona”, che ha riproposto in piazza Goliarda Sapienza, ex piazza delle Belle, le antiche “cone”, edicole votive addobbate con festoni e dolci tipici. L’installazione delle decorazioni, ben visibili anche per i visitatori, è stata impreziosita nei giorni scorsi da un suggestivo coro di piccoli studenti che ha intonato novene e canti natalizi con la speciale partecipazione del “cuntastorie“ Melo Zuccaro. Sono state coinvolte le scuole Battisti, Brancati, Diaz-Manzoni, Giuffrida, Rita Atria, San Giorgio, San Giovanni Bosco, Rapisardi-Alighieri, Vespucci-Capuana Pirandello e Vittorino Da Feltre.

Un clima di festa ha “inondato” anche l’area di transito della stazione metro Fce Giovanni XXIII con le esibizioni musicali di “Suoni in metro”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea, è stata avviata nella stazione Fontana dagli alunni della Vittorino da Feltre, e prosegue sino a domani venerdì nella stazione Giovanni XXIII con i concerti degli studenti degli istituti ad indirizzo musicale Diaz-Manzoni, Giuffrida, Rita Atria, Montessori-Mascagni, XX Settembre.Sempre nella stazione Giovanni XXIII sono in esposizione, sino al 6 gennaio, i presepi realizzati in chiave green con materiale di riciclo dalle scuole Battisti, Brancati, Convitto Cutelli, Diaz-Manzoni, Deledda-Coppola-De Santis, Di Guardo-Quasimodo, Giuffrida, Malerba, Montessori-Mascagni, Parini, Rita Atria, Sauro Giovanni XXIII, San Giorgio, San Giovanni Bosco, Verga,Vespucci-Capuana- Pirandello, Vittorino da Feltre e XX Settembre.