Catania piange la scomparsa di Renato Papa, magistrato e rugbista: una guida per intere generazioni

Catania piange la scomparsa di Renato Papa, una vita in campo ad inseguire una palla ovale per segnare la storia del rugby catanese e da avvocato, magistrato con uno straordinario senso di giustizia e soprattutto di grande umanità. A 85 anni, il buon Renato Papa, ci ha lasciati, dopo che fino alla fine è praticamente sceso in campo, per assistere il 4 scorso al memorial “Roberto Maccarrone” con in campo con l’Under 16 del “suo” Cus Catania (è stato vicepresidente e ancora oggi presidente dell’Old del Cus) il nipotino Renato (l’altro Mattia gioca con l’U. 14) e il giorno dopo con gli amici di sempre premiare i protagonisti del torneo degli Old.

Renato Papa con i nipotini Renato e Mattia e in una foto da giocatore

Carlo Guidi e Renato Papa in azione con il Cus Catania Old

Ricordiamo il suo straordinario carisma da magistrato, da giocatore, da dirigente, da papà e nonno e le pillole di saggezza che regalava a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Al centro Renato Papa con Giammellarro e Arancio

“Con profondo dolore – le parole del prof. Nino Puleo, responsabile della sezione rugby del Cus Catania e fraterno amico di Renato Papa con il quale ha condiviso tante battaglia in campo e fuori per il bene del rugby – tutta la famiglia del Cus Catania si stringe nel ricordo di Renato Papa, una figura straordinaria che ha segnato la storia del nostro club e del rugby. Rugbista esemplare, guida per intere generazioni e Presidente della nostra amata sezione Old oltre a rappresentante storico di questo sport in tutta la Nazione, Renato ha incarnato i valori più autentici dello sport e della vita: passione, lealtà e dedizione. La sua presenza era un faro per tutti noi, un esempio di professionalità e umanità che non smetterà mai di ispirarci. Il suo spirito indomito e il suo amore per il rugby resteranno indelebili nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”.

Renato Papa nella sua ultima apparizione alla Cittadella del Cus Catania in occasione il 4 e 5 scorso del memorial “Roberto Maccarrone” con Maria Grazia Fiamingo e Nino Puleo

Renato Papa sugli spalti della Cittadella Universitaria con Vittorio Maccarrone, Maria Grazia Fiamingo e Nino Puleo