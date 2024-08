Catania, piazza Santa Maria di Gesù riqualificata: pronta per l’inaugurazione

città

I lavori promossi dall'amministrazione comunale

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù, nella parte prospiciente via Androne e via Lago di Nicito da diversi anni in condizioni di degrado e con la fontana monumentale non funzionante.

La nuova piazza verrà inaugurata venerdì 2 agosto alle 20 con il nuovo impianto di illuminazione della piazza e della fontana.

Gli interventi – promossi dall’Amministrazione del sindaco Trantino – sono stati realizzati dall’assessorato alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia, che ha stanziato 77 mila euro per restituire decoro a uno degli spazi simbolo della città, dove anticamente sorgeva il lago di Nicito prosciugato dall’eruzione lavica del 1669.