Catania: polizia, Comune e autorità portuale insieme per migliorare la sicurezza dei crocieristi che sbarcano in città

COLLABORAZIONE

L’iniziativa si pone l'obiettivo di incrementare i controlli nel centro storico cittadino e nella zona del porto

Una collaborazione istituzionale è stata avviata tra la Questura, il Comune, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale e il concessionario del terminal “Catania cruise port” per assicurare un’accoglienza dei turisti che arrivano con le navi da crociera per visitare la città.

L’iniziativa è stata presentata al porto e si pone l’obiettivo di incrementare i controlli nel centro storico cittadino e nella zona del porto in concomitanza con l’arrivo dei croceristi. In particolare, allo sbarco dei turisti i volontari della Consulta Giovanile del Comune forniranno loro informazioni e indicazioni sui siti di maggiore interesse storico e culturale. La sicurezza dei turisti è garantita, all’interno del porto, dalla polizia di frontiera e dalle guardie particolari giurate dell’Autorità portuale. All’esterno, gli agenti della squadra Volanti della Questura, con equipaggi su auto e moto, assieme alla polizia locale, intensificheranno le attività di controllo e pattugliamento, per prevenire ogni forma di reato in danno dei turisti. Anche le guide turistiche collaboreranno con la polizia con contatti diretti per segnalare eventuali persone moleste o malintenzionati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA