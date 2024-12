Catania, prefetto Librizzi: «Iniziative in atto per contrastare la dispersione scolastica»

In tv

L'autorità è stata ospite sui Rei Tv per affrontare il tema della povertà educativa

“Su Catania si e’ avviata un’attivita’ che e’ finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e soprattutto la poverta’ educativa. Abbiamo avviato un’iniziativa che e’ innovativa nel resto d’Italia e che in qualche modo e’ stata recepita dal decreto Caivano, perche’ l’Osservatorio metropolitano contro la devianza minorile e’ nato a Catania, presso la prefettura, con un accordo tra istituzioni pubbliche e privato sociale che ha messo in campo un meccanismo di rete particolarmente significativo”. Lo ha affermato su Rei Tv la prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi. “Non e’ un dato da sottovalutare – ha sottolineato – che si sia passati da 40 segnalazioni di dispersione del 2020 a piu’ di mille. Non e’ tanto far emergere il fenomeno, ma mettere in campo le iniziative necessarie per contrastarlo. Abbiamo avviato una serie di protocolli che sono un modo per mettere tutti attorno ad un tavolo e trovare le soluzioni e molte sono state trovate: abbiamo trovato il coinvolgimento delle scuole, anche con l’apertura pomeridiana, e degli oratori. L’obiettivo e’ quello di intercettare questi ragazzi, toglierli dalla strada e portarli in un centro d’aggregazione. In questo abbiamo coinvolto il Catania F.C., il centro ippico e sottoscritto un protocollo per il Teatro sociale, rivolto ai ragazzi reclusi nelle carceri. Se noi diamo a questi giovani delle prospettive serie, un futuro diverso da quello di fare lo spacciatore o il bullo, penso che creiamo una societa’ migliore”.

