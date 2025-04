Catania, presentato il docufilm “Fratello poliziotto, poliziotto fratello”

L'incontro

Curato dal fotogiornalista Fabrizio Villa, il film è incentrato da un lato sulla figura del fratello poliziotto Davide, scomparso negli scorsi anni e dall'altro sulle attività della Polizia di Stato

Si sono concluse a Catania le iniziative organizzate dalla Questura etnea per celebrare il 173° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato con la presentazione del docufilm fotografico “Fratello poliziotto-poliziotto fratello”, curato dal fotogiornalista Fabrizio Villa, incentrato da un lato sulla figura del fratello poliziotto Davide, scomparso negli scorsi anni, e dall’altro lato sulle attività delle varie articolazioni della Polizia di Stato. All’incontro, svoltosi nel Museo Diocesano, ha partecipato tra gli altri, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.