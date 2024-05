Catania, prima l’incidente tra un’auto e uno scooter, poi la pistola e le minacce: 23enne in carcere

il caso

La misura cautelare per il pregiudicato. L'arma trovata a casa sua: era carica e poteva uccidere

Per dirimere una questione legata a un incidente stradale ha estratto fuori una pistola pert minacciare il rivale. I Carabinieri di Catania Piazza Dante, dopo le indagini coordinate dalla Procura etnea, hanno arrestato su ordine gip del Tribunale di Catania un 23 enne catanese pregiudicato, accusato di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e minaccia aggravata. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un automobilista 20 enne che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sul lungomare di Catania, sarebbe stato minacciato con un’arma dall’indagato. In particolare, verso le prime ore del mattino di una domenica di aprile, un’utilitaria sulla quale si trovava il giovane automobilista assieme a due amici, ha avuto un incidente con uno scooter, a bordo del quale vi sarebbero state tre persone senza casco. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto, avvicinatosi subito ai ragazzi caduti per soccorrerli, sarebbe stato, invece, aggredito dall’autista del ciclomotore che, per bloccarlo, avrebbe anche tentato di strangolarlo, mettendogli un braccio attorno al collo, per poi urlare e attirare l’attenzione di altri suoi amici lì presenti, con i quali si era intrattenuto poco prima di mettersi in sella. A quel punto, attorno a loro si sarebbe creato un capannello di giovani e uno di questi, raggiunto il 20 enne che era alla guida dell’auto, gli avrebbe addirittura puntato una pistola alla testa, per obbligarlo a mostrargli i suoi documenti e fornirgli il suo numero di cellulare.

Il ragazzo sarebbe stato accusato di aver provocato l’incidente stradale e, perciò, obbligato a risarcire il danno causato. Il giovane armato, infatti, gli avrebbe intimato di recarsi verso mezzogiorno presso un bar sul lungomare della città per “risolvere la questione”.