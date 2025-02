Catania, procedono i lavori per riaprire il PalaNesima allo sport e agli eventi

IMPIANTI

Per anni è stato il simbolo delle opere incompiute: ora si punta alla riqualificazione

Procedono a ritmo sostenuto a Catania i lavori per la riqualificazione del Palasport di Nesima, il grande impianto sportivo coperto di via Filippo Eredia, vandalizzato e abbandonato per anni. L’intervento, avviato lo scorso luglio su iniziativa del sindaco Trantino e dell’assessore Parisi, mira a restituire alla città una struttura strategica per lo sport e gli eventi.

Un recente sopralluogo della Quinta Commissione Consiliare Lavori Pubblici, presieduta da Angelo Scuderi, si è svolto nel cantiere al confine con la zona Lineri di Misterbianco, alla presenza dell’assessore Sergio Parisi e dei consiglieri comunali. L’incontro è servito a fare il punto sull’avanzamento dei lavori già eseguiti e sul cronoprogramma degli interventi previsti fino alla primavera del 2026, termine fissato per la conclusione.

Per quasi trent’anni, il Palanesima è stato simbolo delle opere incompiute: previsto per le Universiadi del 1997, non è quasi mai stato utilizzato. Tuttavia, nonostante vandalismi e furti, le strutture portanti dell’edificio, tra cui copertura, pareti perimetrali e tribune con una capienza di oltre 4.500 spettatori, sono rimaste integre.