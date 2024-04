Catania: processione del Venerdì Santo presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna

Pasqua

Particolarmente emozionante in via dei Crociferi il momento di preghiera, guidato da padre Antonino La Manna

Partecipazione cittadina a Catania per la processione del Venerdì Santo con il Cristo morto e l’Addolorata. La processione e’ stata presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna. Particolarmente emozionante in via dei Crociferi il momento di preghiera, guidato da padre Antonino La Manna, che si è concluso con un canto accorato, intonato dalle suore Benedettine del S.S. Sacramento. In via dei Crociferi anche un momento di riflessione di Mons. Renna sul significato della Pasqua per i cristiani.

