Catania, pronti 6,3 milioni per il recupero delle torri di Librino

periferie

Approvato in giunta il progetto esecutivo

La giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione e il recupero di alloggi “Le due Torri – Torre in viale San Teodoro”, dell’importo complessivo di quasi 6,3 milioni, redatto dal raggruppamento costituito da Tecnarc/Musa Progetti/Andrea Ferrara, utilizzando i fondi Ue del Piano Sviluppo e Coesione. Questa parte dei lavori di competenza del Comune partirà già il prossimo mese di maggio.

La Torre San Teodoro è un grande edificio, ora in gran parte vandalizzato, rimasto incompiuto da oltre 25 anni, composto da 72 alloggi distribuiti su dodici piani residenziali realizzati su una parte basamentale di quattro piani, ognuno dei quali è destinato ad altre attività. Il completamento della Torre di San Teodoro avverrà congiuntamente a opera del Comune di Catania e dall’Istituto autonomo case popolari, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad agevolare la collaborazione istituzionale.