Catania, pugno duro contro la sosta selvaggia: «Ganasce alle auto sui marciapiede»

il caso

Il sindaco Trantino impegnato nella lotta agli incivili

La guerra alla sosta selvaggia in città è appena iniziata e ha già mietuto le prime “vittime”. In attesa dell’arrivo dell’“artiglieria pesante” ovvero le ganasce, come il sindaco Enrico Trantino ha confermato ieri a La Sicilia: «con le ganasce – ha detto – agiremo soprattutto per punire chi posteggia sul marciapiede». E le multe d’agosto fioccate sugli “ignari” automobilisti e motociclisti? «Ho inteso sfruttare l’opportunità che ci ha concesso la legge – ha spiegato – e permette agli ausiliari di Amts di sanzionare i parcheggi irregolari. L’obiettivo è destinare una buona task force dei vigili urbani che assumeremo alla Polizia ambientale e all’Annona». Si tratta in particolare dei 180 nuovi vigili urbani previsti a tempo indeterminato che, tra formazione e affiancamento, potranno essere effettivi sul territorio nei primi mesi del 2025 e porteranno nuova linfa ad un Corpo, la Polizia locale, che attualmente conta meno del 30% di vigili rispetto alle previsioni della pianta organica.

Il ruolo degli ausiliari

La notizia del nuovo compito affidato agli ausiliari di Amts risale in realtà alla fine di luglio e, va detto, la loro presenza sulle strade si è decisamente notata da subito: gli ausiliari possono, dunque, elevare verbali e applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in presenza di determinate infrazioni, ad esempio il parcheggio in divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, in prossimità di incroci, su strade a senso unico, sui passi carrabili, su entrambi i lati delle carreggiate inferiori a tre metri (anche in assenza di cartelli di divieto di sosta) e la sosta sulle strisce pedonali e su stalli riservati ai disabili. Tutte situazioni ampiamente note in città, che saranno ora affrontate con nuovo vigore non solo grazie agli ausiliari, ma anche ai sei nuovi carri attrezzi e i cinque dispositivi di street control di cui si è dotata Amts.L’estensione delle competenze degli ausiliari di Amts a poter verbalizzare come ausiliari del traffico, tra l’altro, è appena stata tema di discussione prima di ferragosto nelle due commissioni consiliari presiedute da esponenti di Prima l’Italia-Lega: il 12 agosto nella I Bilancio, presidente Maurizio Zarbo e il 13 agosto nella II Aziende partecipate, presidente Andrea Cardello. Proprio Cardello ha già annunciato la convocazione di un tavolo tecnico della commissione che presiede con il presidente di Amts Giacomo Bellavia e il comandante della Polizia locale Stefano Sorbino. «È urgente -ha spiegato in una nota – chiarire le competenze degli ausiliari del traffico e il tipo di sanzioni che possono emettere. La commissione è stata sommersa da segnalazioni e richieste di spiegazioni da parte di cittadini che si sono trovati multe sul parabrezza dagli ausiliari del traffico».

Gli stalli blu