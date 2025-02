Catania, pusher senza patente passa col rosso per sfuggire alla polizia: preso

droga

Si tratta di un 21enne con molti precedenti

È stato tradito dal desiderio di compiere un giro in auto con un amico nel centro storico di Catania. Ma il pusher catanese di 21 anni è stato scoperto e arrestato dalla Polizia. Il giovane, con alle spalle diversi precedenti in materia di droga, è stato notato alla guida di un’auto da una pattuglia della squadra volanti nei pressi di viale XX settembre, all’incrocio con via Etnea. Non appena si è accorto dei poliziotti, il 21enne ha bruscamente accelerato, cercando di superare le altre auto, e ha provato a fuggire, imboccando via Renato Imbriani senza tenere conto del semaforo rosso.

Tale comportamento non è passato inosservato e i poliziotti l’hanno inseguito e bloccato in pochi minuti. Il giovane è stato trovato in compagnia di un minorenne, seduto nel lato passeggero, ed è apparso subito particolarmente irritato. Da una primissima ispezione del mezzo, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana, ragion per cui hanno provveduto a perquisire i ragazzi e a controllare l’automobile.

Nel vano porta oggetti, sotto al freno a mano, sono stati trovati due involucri contenenti sostanza stupefacente, mentre addosso al 21enne sono stati rinvenuti undici involucri di marijuana per un peso di 33 grammi e di hashish per un peso di 2,50 grammi. Inoltre, il conducente dell’auto aveva nella tasca del giubbotto la somma di 345 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati recuperati e sequestrati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.