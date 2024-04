Catania: raffica di multe per divieto di sosta in zona Pescheria, in viale Mario Rapisardi e in piazza dei Martiri

CODICE DELLA STRADA

Sanzioni anche per venditori ambulanti per occupazione di suolo pubblico

Pochi giorni fa era stato multato persino il sindaco Enrico Trantino e proseguono i serrati controlli del territorio da parte polizia municipale di Catania che ha effettuati servizi per acertare il rispetto del Codice della strada e delle normative commerciali le zone della Pescheria, di Viale Mario Rapisardi e Piazza dei Martiri.

In particolare, nell’area circostante alla Pescheria aperta alla viabilità vale a dire Piazza Borsellino e delle vie Plebiscito, Cristoforo Colombo, Lavandaie, Pardo, Mulino S. Lucia e Dusmet, sono stati elevati 150 verbali di violazione al Codice della Strada – soprattutto per soste in doppia fila, sui marciapiedi, passaggi pedonali e aree di intersezione.

Abusivismo commerciale

Comminati anche 3 verbali amministrativi per occupazione di suolo pubblico e mancanza di autorizzazioni alla vendita ai danni di 2 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli in Via Pardo, ai quali sono stati sequestrati i prodotti posti in vendita devoluti in beneficenza alla Caritas.

I controlli nell’area del Viale Mario Rapisardi hanno riguardato anche la Piazza S. Maria di Gesù, la Via Cifali e la Via Franchetti e hanno portato alla redazione di 155 verbali al codice della strada, soprattutto per soste in seconda file e sul marciapiedi, 8 verbali amministrativi nei confronti di 3 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, tutti operanti lungo il Viale Mario Rapisardi sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico, ai quali è stata anche sequestrata la merce, poi devoluta in beneficenza.