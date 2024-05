Catania, rapinatore in solitaria fa irruzione in un tabacchi e ferisce i clienti

carabinieri

L'uomo armato di pistola è riuscito a fuggire, avviate indagini

Un rapinatore, armato di pistola, ha fatto irruzione in un tabacchi di via Leucatia a Catania. I clienti presenti – era quasi l’ora di chiusura – hanno tentato di fermare il criminale che però li ha colpiti con il calcio della pistola. Fortunatamente non in maniera grave. Il balordo però è riuscito a fuggire. Sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di due ambulanze e hanno medicato i feriti.

I carabinieri hanno sentito il titolare e i testimoni. Già è partita la caccia al rapinatore. Saranno visionate anche le immagini di video sorveglianza.

