Catania, rasa al suolo l’ala militare del clan Santapaola: 38 arresti, c’è anche una donna

Mafia

Le accuse sono associazione mafiosa, droga, armi ed estorsione.

Blitz contro l’ala militare del clan Santapaola-Ercolano di Catania. Ci sono nuove e vecchie leve tra i 38 arrestati di questa mattina, c’è anche una donna. Il nome dell’operazione è Naumachia, come una via del popolare rione San Cristoforo.

La retata all’alba

Sono oltre 200 i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12^ Nucleo Elicotteri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della Dda di Catania. Come detto sono 38 le persone raggiunte dalla misura, alcune sono già dietro le sbarre e per questo che per le notifiche sono coinvolte altre province italiane (anche fuori regione).

Le accuse

Gli indagati sono accusati di essere affiliati al clan “Santapaola-Ercolano”, il clan ancora più potente e radicato sul territorio catanese. I reati contestati sono di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione, porto e cessione di armi comuni e da guerra, ricettazione ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.

I collaboratori di giustizia

Negli ultimi anni ci sono state molte defezioni all’interno del clan Santapaola-Ercolano. Da Salvatore Sam Privitera, Salvatore Scavone e Silvio Corra, solo per citare quelli che hanno avuto un ruolo di leadership all’interno del gruppo mafioso dei Nizza, inserito ormai da decenni nella famiglia catanese di Cosa Nostra. Alcuni input investigativi potrebbero essere forniti anche dalle dichiarazioni di questi pentiti.

I dettagli dell’operazione arriveranno nel corso di una conferenza stampa in procura a Catania.