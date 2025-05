Catania, rastrellamento a San Berillo: sequestrata ”droga dello stupro”, chiuso un chioschetto abusivo

POLIZIA

Controllo straordinario della Polizia di Stato nel quartiere San Berillo, a a Catania. Il pattugliamento del quartiere del centro storico, coordinato dagli agenti del commissariato “Centrale”, ha visto impegnati diversi poliziotti del reparto Prevenzione crimine, della Polizia stradale e della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, oltre ai settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia locale.

pparentemente abbandonati tra i marciapiedi e i muri perimetrali di edifici ormai diroccati gli agenti hanno trovato e sequestrato 420 grammi di marijuana, 152 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 9 pasticche di cocaina rosa, la cosiddetta “droga dello stupro”, per un peso di 6 grammi.

Controllato anche un chiosco adibito alla vendita di alimenti e bevande, allestito abusivamente in strada. Gli accertamenti della Polizia locale hanno permesso di individuare il responsabile, uno straniero che aveva utilizzato alcune strutture in legno per chiudere una parte della via in modo da esporre la merce da vendere ai potenziali clienti. Sotto la tettoia era stato piazzato pure un frigorifero.