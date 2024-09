Catania, restyling “digitale” per l’aula del Consiglio comunale. Lavori dal 1 al 13 ottobre

Palazzo degli Elefanti

Arrivano gli aggiornamenti tecnologici per l’aula del Consiglio comunale di Catania, che verrà dotata di una nuova strumentazione multimediale con nuovi microfoni e videocamere che permetteranno una migliore interazione con gli strumenti digitali, comprese le dirette online dei lavori. I lavori, dal costo di 130mila euro, dureranno dal 1 al 13 ottobre. Nella seduta di ieri che ha visto l’esame del Dup – il cui voto è stato rinviato – si sono esaminate diverse opzioni per il proseguimento dei lavori d’aula, che potrebbero procedere nella sede dei Sistemi informativi, ma si attendono comunicazioni ufficiali.

L’intervento è possibile grazie a un finanziamento comunitario intercettato dall’assessorato ai Sistemi informativi retto da Viviana Lombardo. «Sono interventi di modernizzazione che l’aula del consiglio comunale aspettava da almeno due decenni – ha spiegato l’assessore Viviana Lombardo- un’opzione che abbiamo privilegiato insieme al sindaco Trantino e con la condivisione del consiglio, per allineare finalmente il Senato cittadino di Catania alla funzionalità delle assise comunali altre grandi città italiane, con nuovi componenti elettronici di ultima generazione, al fine di rendere sempre più marginale l’uso della carta, in grado di garantire maggiore trasparenza e una migliore fruizione per i cittadini, in prima linea i diversamente abili, migliorando anche la qualità audio-video delle sedute».

In dettaglio, i lavori curati dal responsabile della Direzione Sistemi Informativi Vincenzo Passanisi, dureranno fino al 13 Ottobre e in quei giorni il consiglio non si potrà riunire nella sala consiliare del Municipio, come invece avviene di consueto. A conclusione degli interventi ci sarà un sistema di trasmissione in diretta e di archiviazione on-demand delle registrazioni che consentirà alle sedute di risultare fruibili anche dagli audiolesi grazie alla sottotitolazione e in cui l’utente potrà navigare scegliendo gli argomenti di suo interesse. Un nuovo sistema digitale di votazione elettronica con i richiami “alle pari opportunità” per garantire anche a soggetti ipovedenti e/o non vedenti, la partecipazione alle sedute consiliari.