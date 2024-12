Catania Rete Gas, il presidente riconfermato Todaro parla di “bilancio positivo” nel 2024

Partecipate

L'avvocato, confermato alla guida della società partecipata del Comune per altri tre anni, annuncia per il 2025 un sistema di telecontrollo della rete

Un bilancio dell’anno che si sta per concludere e i progetti futuri del 2025. A tracciarlo l’avvocato Gianfranco Todaro riconfermato alla guida di “Catania Rete Gas” per altri tre anni. “Ieri è stato approvato il bilancio da parte dell’assemblea dei soci del Comune di Catania che, contemporaneamente, ha nominato il nuovo Cda dell’azienda riconfermandomi alla guida di Catania Rete Gas fino al 2027 – afferma Todaro – una fiducia che rappresenta per me un motivo di ulteriore orgoglio e che ci consente di proseguire il fruttuoso percorso che, in questi ultimi anni, ha portato l’azienda ad aprirsi al territorio, ad ascoltare le esigenze dei vari quartieri cittadini e a dare risposte concrete ai catanesi”.

Todaro parla di un “bilancio estremamente positivo. Da tempo abbiamo attivato un percorso virtuoso che ci ha portato a nominare il nuovo dirigente tecnico Gaetano Parasiliti con lui proseguiremo l’opera di modernizzazione dell’azienda perseguendo il duplice obiettivo di sostituire la parte di rete vetusta della città, che in alcuni casi ha oltre 70 anni, e contemporaneamente fornire alcune aree di Catania, finora sprovviste di rete, di un servizio assolutamente importante”.