Catania, riconoscimenti dal sindaco ai Vigili del fuoco per contributo a festa di Sant’Agata

Impegno

Trantino ha rimarcato la «fondamentale importanza dell’attività che quotidianamente il corpo dei Vigili del fuoco svolge a salvaguardia della popolazione, spesso in condizioni di alto rischio

Stamane a Catania il sindaco Enrico Tantino ha ricevuto in municipio il comandante ed il vice comandante dei Vigili del fuoco etnei Felice Iracà e Stefano Rizzo insieme ad una rappresentanza dei Comando provinciale dei pompieri, che ha ringraziato per l’impegno messo in campo a favore della sicurezza dei cittadini e della tutela del territorio in occasione delle festività dedicate alla Patrona Sant’Agata. All’incontro hanno preso parte la componente e tesoriere del Comitato per la Festa di Sant’Agata Clara Leonardi e dal capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro.

Trantino ha rimarcato la «fondamentale importanza dell’attività che quotidianamente il corpo dei Vigili del fuoco svolge a salvaguardia della popolazione, spesso in condizioni di alto rischio, come anche nel caso degli incendi dolosi o della recente emergenza verificatasi nella zona di Trappeto Nord con l’esplosione per una fuga di gas». Al termine dell’incontro il sindaco e la rappresentante del Comitato agatino, presieduto da Carmelo Grasso, hanno consegnato attestati di ringraziamento per il «prezioso contributo”» dato alla realizzazione della Festa di Sant’Agata.