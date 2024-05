Catania, rifiuti a fuoco in via Plaia: colonna di fumo, poi incendio spento dai vigili

il rogo

Ancora da stabilire le cause del rogo

Le temperature in graduale aumento di queste ore a Catania starebbero cominciando a fare sentire i loro effetti. Un incendio di rifiuti è divampato infatti all’angolo tra via Plaia e via Barcellona, nella zona centro-sud del capoluogo etneo. I Vigili del Fuoco della sede centrale e del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania sono sul posto per le consuete operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona. L’esatta causa è ancora in fase di accertamento, ma quanto accaduto non ha causato danni a persone.

