Catania, rinnovo del “reddito d’inclusione”: ancora caos negli uffici postali

Ressa e malori tra gli utenti in fila

Secondo giorno di caos negli uffici postali di Catania, a causa del rinnovo del “reddito di inclusione”, che non veniva percepito ormai da due mensilità. Come gia raccontato ieri, la necessità per molti di chiarire la propria posizione – se rinnovare la tessera ricevendone una nuova, ad esempio – ha causato il caos. Come racconta Alessandro Panebianco, pensionato 75enne “gia ieri avevo provato senza esito, oggi sono andato alla posta di via Etnea già alle 5,30. Ed ero il 70esimo. Non mi sono perso d’animo e sono andato in un ufficio piu piccolo, in via Rodi. Lì intorno alle 6 ero l’ottavo. Ho aspettato l’apertura, sono stato ricevuto, salvo scoprire che non potevo accedere alle somme: non c’è ancora l’accredito, anche se ho ricevuto la notifica. Ma la Maloni non aveva promesso tutto entro Ferragosto? Se ne riparla, mi dicono, forse, lunedì”.

L’esperienza è simile anche in due uffici postali periferici. A Librino, in viale Nitta, Giovanni racconta: “sono arrivato questa matrina alle 6,30, credo eravamo un centinaio, ovviamente c’era il foglietto di carta come nel 1950. So che non è sicuro che riuscirò a fare tutto, ma ci provo”. La signora Maria invece racconta l’esperienza da incubo di ieri in via Zia Lisa: “Ieri sono stata in fila 8 ore, sono persino venuti i carabinieri (esattamente come in via Verdura, ndr). Ora provo qua a Librino.