Catania, Salvatore Vittorio e l’Amts che verrà: «Potenziare il trasporto pubblico»

L'intervista

Viabilità, programmazione e personale in primo piano con il neo presidente di Amts Salvatore Vittorio. “Abbiamo in cantiere dei progetti a medio e lungo periodo per favorire il trasporto pubblico specialmente nelle zone periferiche della città. Con l’intero consiglio d’amministrazione vogliamo, naturalmente migliorandone il servizio, venire incontro ad un’utenza che vive nelle aree meno servite di Catania”. A questo segue un focus sul personale della partecipata metropolitana con la molteplicità delle funzioni che svolge. “L’Amts è il front office del comune di Catania perché offre tanti servizi che vanno oltre il trasporto pubblico -continua Vittorio – sto parlando delle strisce blu, delle Ztl e della segnaletica. Per questo si deve avere cura del personale tenendo conto delle sue varie peculiarità e dello stress a cui sono sottoposti. Non solo, Catania è una città con grandi problemi di viabilità e per questo si stanno mettendo in campo tutta una serie di integrazioni al servizio per ridurre l’utilizzare del mezzo privato”.Damiano Scala

