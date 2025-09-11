Catania, San Cristoforo quartiere senza regole: il riscatto passa dai controlli

Il reportage

"Viaggio" a bordo di una Volante della polizia tra servizi antidroga, ispezioni nelle stalle e verifiche amministrative

C’è un intero quartiere fermo a guardare. Incredulo e incuriosito e a tratti quasi infastidito. Siamo nel cuore di San Cristoforo dove l’azione di prevenzione e repressione da parte della polizia continua a dare i suoi frutti: una nuova stalla abusiva scoperta in via Alogna, prodotti ortofrutticoli non tracciati sequestrati in via Belfiore e mezzi a due ruote irregolari sanzionati in via Plebiscito. Controlli che potrebbero sembrare ripetitivi, ma che racchiudono una valenza sociale non indifferente in una zona rimasta franca per troppo tempo che ha bisogno di un riscatto. Riscatto che passa proprio dai controlli serrati e continui eseguiti dalla polizia e dalle altre forze dell’ordine non solo per garantire decoro e sicurezza, ma anche per prevenire quei fastidiosi episodi di criminalità diffusa.

Un copione già scritto

Quello di San Cristoforo risulta così un copione già scritto: centauri e passeggeri senza casco che scorrazzano per le vie del quartiere, cani maltrattati e legati, cavalli tenuti in pessime condizioni. È qui, in questi vicoli, in queste strade, che mentre i grandi spacciano, i piccoli giocano tra rifiuti di ogni genere. In barba alle regole del vivere civile e senza rispetto. Perché – ieri – nonostante la presenza della polizia, in un caldissimo pomeriggio di metà settembre, quasi con irriverenza i residenti sono rimasti a guardare come se nulla fosse.

Il “nostro” tour

La Sicilia – a bordo di un’auto della questura – ha seguito le operazioni di verifica e di identificazione, controlli eseguiti (con Polizia Locale, Asp, Forestale e con l’impiego degli agenti delle Volanti, dell’unità cinofila, della polizia Scientifica e del reparto mobile) nell’ambito della task force voluta dal questore Giuseppe Bellassai.

Dai controlli antidroga alla stalla abusiva