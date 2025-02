Catania, sciopero Studentesco all’alberghiero Karol Wojtyla

Catania

Gli studenti del plesso Raccuglia inviano un testo nel quale chiedono risposte sulla mancanza di riscaldamento. "Lavori nei prossimi giorni", ha detto la preside

Ieri mattina gli studenti del plesso di via Raccuglia dell’IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania hanno scioperato, rifiutandosi di entrare in aula per protestare contro la mancanza di riscaldamento, un problema che persiste da tempo e che ha reso le condizioni scolastiche difficili.

Gli studenti hanno inviato un testo con le proprie rimostranze. Queste le parole della rappresentante d’istituto, Rachele Barbagallo, ha dichiarato: “È già da tempo che questa situazione va avanti, e i ragazzi vogliono risposte.”

Andrea Perla, rappresentante d’istituto e neo-segretario della Consulta Provinciale degli Studenti, ha aggiunto: “Questa è una situazione che merita attenzione. Lizio e Raccuglia sono una cosa sola, ed è giusto che tutto l’istituto si stringa attorno a voi. Sappiamo che la preside ha fatto tutto ciò che era in suo potere per sollecitare un intervento, e ora è importante che le istituzioni competenti diano risposte concrete.” Perla ha poi ringraziato brevemente l’assessore Andrea Guzzardi: “Un ringraziamento particolare all’assessore Guzzardi per la sua disponibilità e per essersi interessato, sollecitando il problema alla Provincia.”

Anche Irene Girone, rappresentante d’istituto, ha espresso solidarietà: “Queste situazioni non dovrebbero verificarsi in nessuna scuola. Il problema va risolto il prima possibile.”

Durante la mattinata, la preside si è recata nel plesso di Via Raccuglia per incontrare gli studenti e rassicurarli. Ha affermato che, dopo un intervento della Provincia, i lavori partiranno nei prossimi giorni.Gli studenti restano in attesa di vedere i primi risultati concreti, sperando che la situazione si risolva al più presto.