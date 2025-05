Catania, sciopero “virtuale” della Seus 118. «Troppe aggressioni ai soccorritori»

La protesta

Durante le tre ore di astensione simbolica sono stati, in realtà, effettuati 300 interventi solo nel territorio della provincia etnea

Di buon mattino le postazioni di San Giovanni La Punta e dell’ospedale Cannizzaro, ma anche quelle di Catania2 Santo Bambino e Librino erano presidiate. Come sempre. Per gli autisti soccorritori siciliani e in particolare per coloro che coprono il territorio catanese è stato un primo maggio di lavoro intenso come capita in tutti gli altri giorni dell’anno.Gli operatori del 118 in mattinata avevano messo in atto uno sciopero virtuale per porre in evidenza i disagi e il pericolo che corrono per le continue aggressioni subìte, specie negli ultimi giorni. Gli episodi di Monreale, l’aggressione e il danneggiamento del mezzo a San Gregorio sul luogo dell’omicidio del 23enne morto per mano dal padre sono soltanto gli esempi che mediaticamente hanno catturato l’attenzione dei siciliani.Durante le tre ore il servizio è dunque continuato e sono stati effettuati interventi di somma urgenza fin dalla mattinata in coincidenza con i presidi organizzati in vari punti del territorio. Alla fine della giornata gli interventi solo sul territorio di Catania hanno superato quota 300. Numeri di rilievo, ma per chi opera sul territorio si tratta di evidente “normalità”.

Lo sciopero virtuale è stato organizzato dagli autisti soccorritori e il presidente della Seus 118 per la Regione Siciliana, dott. Riccardo Castro – comprendendo il disagio – è andato a incontrare una parte dei lavoratori per sensibilizzare il problema e dare sostegno agli autisti soccorritori lanciando l’ennesimo appello perché vengano rispettate le persone e i professionisti che coprono questo servizio.