Catania, sì alla nuova banchina del porto da 340 metri: serve per le grandi navi da crociera

il progetto

E a settembre via all'iter autorizzativo del Piano regolatore

La redazione del nuovo Piano regolatore del Porto di Catania dovrebbe vedere la luce a settembre, quando sarà formalmente trasmesso ai pareri previsti dalla legge. Intanto, nei giorni scorsi, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha approvato un restyling che riguarda un pezzo del Piano attualmente vigente: si tratta di un adeguamento funzionale dello sporgente centrale, voluto dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale, oggetto di modifica per ottenere una nuova banchina da 340 m, capace di accogliere sia moderne navi da crociera che grandi traghetti.