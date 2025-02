Catania, si è insediata la nuova giunta esecutiva dell’Anm

Magistratura

Ottavio Grasso, giudice per le indagini preliminari è il presidente

Si è insediata la nuova giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati di Catania, dopo le elezioni che si sono tenute dal 26 al 28 gennaio scorsi. Questa la nuova composizione: Ottavio Grasso, giudice per le indagini preliminari come presidente; Federica Porcelli, giudice del lavoro come segretaria; Cristina Scalia, giudice della seconda sezione penale del Tribunale come tesoriera. Componenti sono: i sostituti procuratori di Catania, Magda Guarnaccia e Alessandra Russo, e di Siracusa, Stefano Priolo, e il giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Catania Alessandro Laurino.La Giunta nel rendere nota la propria composizione “saluta tutti gli attori istituzionali e gli organi di stampa” auspicando «una fruttuosa e comune collaborazione di sicuro reciproco scambio intellettivo, professionale e umano».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA