Catania, si presenta in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla mano

IL CASO

La squadra mobile sta indagando sull'esatta dinamica del ferimento

Ferito alla mano da un colpo d’arma da fuoco. Ieri sera intorno alle 8 un uomo, 31enne, si è presentato al pronto soccorso del San Marco di Librino con l’arto sanguinante. I medici, come è dovere fare nei casi di ferite d’arma da fuoco, hanno allertato le forze dell’ordine. Nulla di grave per l’uomo, che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Gli investigatori della squadra mobile hanno sentito il ferito che ha raccontato di aver sentito all’improvviso un bruciore alla mano mentre, in sella alla moto, viaggiava su via zia Lisa. Quando ha notato la mano sanguinante è andato autonomamente in ospedale per farsi medicare. Sulla moto c’erano tracce di sangue e quindi è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Accertamenti sono stati svolti anche in via Zia Lisa, luogo indicato dal 31enne, per poter avere dei riscontri su quanto riferito dalla vittima. Nulla al momento è escluso: anche l’ipotesi di un incidente mentre stava maneggiando un arma.

