Catania, si stava imbarcando su un volo per Dublino col passaporto falso: arrestato iracheno

Era in fila e quando ha consegnato il documenti gli agenti hanno notato le anomalie

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto. A mandare in fumo i piani di un passeggero iracheno di 35 anni sono stati i poliziotti che lo hanno arrestato per uso di documento valido per l’espatrio falso. Il 35enne si era presentato all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania con un biglietto aereo per la capitale dell’Irlanda e si era messoi in coda ai controlli dei passaporti.

Al momento di esibire il proprio titolo di viaggio, l’uomo ha tentato di rifilare un passaporto ordinario danese apparentemente in corso di validità. Il documento, però, ha insospettito gli agenti della Polizia di frontiera che hanno disposto ulteriori approfondimenti.