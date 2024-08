Catania, sorpresi e denunciati altri due posteggiatori abusivi: “operavano” nel parcheggio Amt

i controlli

Il controllo della Polizia

I poliziotti del Commissariato “Centrale”, nelle aree della zona di piazza Borsellino e via Dusmet hanno sorpreso due persone che effettuavano, nei pressi dell’ingresso del parcheggio dell’AMT, manovre ad indirizzo degli automobilisti tese inequivocabilmente ad agevolare il parcheggio.

Sotto gli occhi di ignari turisti, sono stati colti in flagranza due catanesi, un 23enne e un 32enne, prima ancora che si accingessero a richiedere denaro per il parcheggio. I due non erano sconosciuti alle forze dell’ordine, tant’è che sul 23enne gravava già un Dacur, il provvedimento emesso dal Questore sulla base delle segnalazioni pervenute nel recente passato da altri equipaggi della Polizia impegnati a contrastare anche questo fenomeno largamente diffuso. Il ragazzo, con divieto appunto di stazionare in quegli stessi luoghi, è stato denunciato. Nei confronti del 32enne, è scattata la denuncia a piede libero poiché recidivo nei tre mesi precedenti nella commissione della infrazione relativa allo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Nel corso dei posti di controllo effettuati su via Maddem angolo via Ventimiglia, via VI Aprile angolo via Tezzano e piazza Stesicoro, sono state fermate e controllate 80 persone, di cui 18 con precedenti e 5 stranieri, 40 veicoli ed un motociclo. Sono state contestate diverse infrazioni al Codice della Strada per guida senza aver conseguito la patente, per conseguente incauto affidamento a carico dell’obbligato in solido, per omessa revisione e per guida senza carta di circolazione al seguito, nonché due fermi amministrativi per 60 giorni.