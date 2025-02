Catania, sulla crisi di STMicroelectronics la solidarietà dell’arcivescovo Renna ai lavoratori

Il messaggio

"Le nuove tecnologie hanno certamente bisogno di essere inserite in una programmazione di lungo termine, per non lasciare, come spesso è accaduto per tante attività, delle 'cattedrali nel deserto'", scrive

Il colosso dei semiconduttori STMicroelectronics, che a Catania nei suoi stabilimenti dà lavoro a oltre 5.000 persone, sta attraversando un momento di incertezza e crisi a livello internazionale. E le ripercussioni sono già concrete per i lavoratori catanesi: 2.500 che dovranno restare in cassa integrazione dal 15 al 24 marzo e poi dal 27 aprile al 4 maggio. E anche per questo dell’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, invia un messaggio di Solidarietà ai lavoratori di STMicroelectronics “per un futuro pieno di speranza”.

“Carissimi lavoratori e lavoratrici della STMicrolectronics di Catania, esprimo solidarietà a tutti voi per le preoccupazioni che nascono dall’annunciato periodo di cassaintegrazione che vi coinvolgerà nelle prossime settimane. Il periodo, seppur breve, suscita in tutta la città e nelle sue istituzioni, una certa fibrillazione, perché tutti abbiamo salutato con favore, lo scorso anno, la volontà della grande azienda in cui lavorate di investire in una Sicilia che ha bisogno di fermare una emorragia di giovani che la caratterizza purtroppo da anni.