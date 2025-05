Catania, taglio del nastro per il parcheggio scambiatore di viale Sanzio e Parco Famà

Catania

Un ampio parcheggio, un’area verde e un punto per fare fitness. L’inaugurazione del piazzale intitolato al penalista ucciso dalla mafia – Serafino Famà – è carica di grandi aspettative. A pochi passi da uno snodo vitale per l’intera città Metropolitana di Catania l’infrastruttura, realizzata dal Comune grazie a un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, viene accolta tra gli applausi di tutti i presenti al taglio del nastro. “Non parliamo di un semplice parcheggio ma di un importante punto di aggregazione per tutta la città dotato di tanto verde e di un’area sportiva – afferma Sergio Parisi, l’assessore ai Lavori Pubblici di Catania – una struttura avveniristica, affidata all’Amts, con la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico e ridurre così il numero di auto private in circolazione”. Il parcheggio dispone di 315 stalli per le automobili e 12 per autobus con pavimentazione drenante e un sistema automatizzato di controllo degli accessi con illuminazione a energia solare.