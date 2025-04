Catania, toglie i sigilli alle slot machines sequestrate: multa di 76mila euro alla sala giochi di San Cristoforo

illegalità

La verifica della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania

I poliziotti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno eseguito un controllo in una sala giochi del quartiere San Cristoforo, da tempo sotto osservazione per accertati fenomeni di illegalità diffusa.

Una volta all’interno del locale, i poliziotti hanno avuto modo di constatare come il titolare dell’esercizio commerciale aveva arbitrariamente rimosso i sigilli che erano stati apposti, in un precedente controllo, su 6 slot machine. Gli apparecchi elettronici erano stati posti sotto sequestro amministrativo per alcune violazioni della normativa vigente.

Dagli accertamenti svolti sul posto, le slot machine sequestrate sono risultate nuovamente in funzione e perfettamente accessibili ai clienti, in palese violazioni delle prescrizioni dettate dal sequestro.