il caso
Catania, truffa in corso con falsi avvisi per presunte multe: il capo della Polizia locale ha messo in guardia i cittadini
La Polizia Locale di Catania, al comando di Diego Peruga, ha reso noto che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto di dati personali e bancari.
I truffatori utilizzano il logo e la grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice della Strada, tramite e-mail o SMS.
Nel messaggio viene indicato un importo specifico per un presunto eccesso di velocità, accompagnato da un codice di pratica verosimile, e si avverte che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore. Il link contenuto nel testo rimanda a un sito clonato che riproduce fedelmente l’interfaccia di pagoPA, ma è stato creato esclusivamente per sottrarre informazioni sensibili.
La Polizia Locale invita a non cliccare su collegamenti sospetti, a verificare attentamente il mittente e il dominio autentico (checkout.pagopa.it) e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. In caso di dubbio, è possibile inoltrare la comunicazione al CERT-AgID all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it per ottenere conferma o segnalare il tentativo di truffa.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA