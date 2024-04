Catania, turismo e mobilità sostenibile: con “MetroMinuto” una mappa per itinerari a piedi  in città

Catania

Uno spaccato di città a misura di pedoni e di bambini è stato riprodotto nella piazza Manganelli

Una mappa visuale con distanze e tempi di spostamento necessari per raggiungere a piedi i principali luoghi di attrazione turistico-culturale, siti di culto, servizi di interesse pubblico. E’ MetroMinuto, il nuovo strumento di promozione della città messo a punto dall’Amministrazione Trantino in collaborazione con l’Università e la sponsorizzazione di Amts. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito della manifestazione “Siamo Tutti pedoni “, in piazza Manganelli, dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Paolo La Greca. Erano presenti la mobility manager di area Patrizia Giacalone con Martino Pulvirenti, Ivan Albo, consulente a titolo gratuito del sindaco metropolitano Enrico Trantino, referenti dell’Asp e degli enti e associazioni che hanno partecipato alla “Campagna nazionale per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità delle città”, promossa dal Centro Antartide di Bologna.

“Siamo tutti pedoni”