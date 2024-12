Catania, un milione dal bando “Sport e Periferie” per rifare il palazzetto di piazza Spedini

Il progetto

Per la gloriosa struttura che vide i successi del volley altri 700 mila euro da fondi comunitari

Lo storico palazzetto di piazza Spedini verrà riqualificato con uno stanziamento complessivo di un milione e settecentomila euro. Un milione di euro verrà finanziato grazie al bando nazionale “Sport e Periferie” di cui il progetto del Comune è risultato vincitore. I residui 700 mila euro arriveranno invece dai fondi sviluppo e coesione, senza gravare sul bilancio dell’ente.Si tratta di un altro tassello della strategia “Catania Spazio Sport”, promossa dall’Amministrazione Trantino e curata dall’assessorato alle Politiche Comunitarie e Sport, retto da Sergio Parisi, che consentirà di impermeabilizzare e rifare la copertura, innalzare il tetto adeguandolo anche per le gare delle categorie maggiori, riqualificare l’impianto idrico ed elettrico, intervenire in maniera importante sugli spogliatoi, ormai vetusti. Verranno così risolti alcuni problemi insorti per carenza di manutenzione che talvolta hanno impedito un utilizzo congruo alle necessità del movimento sportivo.

Soddisfatti il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Parisi: «Il Palazzetto di piazza Spedini è un pezzo di storia della Catania sportiva, teatro dei due scudetti del volley maschile e femminile, con la Paoletti e l’Alidea. L’intervento lo riporterà a nuovo splendore, pronto per ospitare l’attività di un movimento che conta migliaia di praticanti, soprattutto nella pallavolo e nel basket».