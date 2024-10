Catania, un supermercato al posto dell’ex bowling: «Cento posti di lavoro previsti»

Grande distribuzione

I lavori sono in corso e in piazza Santa Maria di Gesù sta spuntando un casotto con le pareti a vetri: sarà l’accesso ai parcheggi interrati

Dove c’era il bowling in piazza Santa Maria di Gesù ci sarà un nuovo supermercato, a poche decine di metri dal Penny Market tra via Cifali e il viale Mario Rapisardi, e proprio accanto al fast food Burger King. I lavori sono in corso, si sente l’odore di vernice e sulla piazza sta spuntando un casotto con le pareti a vetri: sarà l’accesso ai parcheggi interrati, spiegano gli operai al lavoro, proprio sotto al palazzo che occupa i civici dal 2 al 12.

Il provvedimento col quale la direzione Attività produttive del Comune rilascia l’autorizzazione alla realizzazione di una «media struttura di vendita» è stato firmato pochi giorni fa. In totale, ci sono mille metri quadri di superficie commerciale, di cui 855 metri per vendite alimentari. La società a cui il permesso è intestato è la Dream food srl, rappresentata dal commercialista Massimiliano Longo. Il nome del professionista è salito agli onori della cronaca nel 2022, quando era finito dentro a un’indagine per appropriazione indebita. Un caso che si è sgonfiato quando la stessa Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’archiviazione. «Nessun tipo di operazione illegittima nella gestione dell’associazione è addebitabile all’indagato», diceva il pm nella richiesta di proscioglimento.