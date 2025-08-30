Catania, una città nella morsa della violenza. Pellegrino (Fi): «Meloni prenda subito decisioni o qui si blocca tutto». M5S: «Servono risposte immediate»

le reazioni

La politica scende in campo dopo l'omicidio in corso Sicilia e le pistolettate degli ultimi giorni

Una città, quella di Catania, nella morsa della violenza: prima le pistolettate nell’ambito degli avvertimenti per la gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi l’omicidio in corso Sicilia. Una scia di violenza senza precedenti in una città che stava tornando alla normalità. Invece non è così e cresce la paura sia tra i catanesi sia tra coloro che stanno organizzando il trasferimento in vista dell’avvio delle lezioni universitarie.

Il vicepresidente del Consiglio

«L’accoltellamento di oggi in corso Sicilia è l’ennesima prova che Catania è fuori controllo. Quante altre sparatorie dobbiamo aspettare prima che si intervenga in maniera decisa?». Lo afferma, in una nota, il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Riccardo Pellegrino (Fi), sull’omicidio di un parcheggio nel centrale corso Sicilia del capoluogo etneo.

«Non se ne può più – aggiunge – siamo stanchi. Catania è diventata una città invivibile: un uomo accoltellato in pieno centro, sparatorie ogni notte, cittadini impauriti e un gravissimo danno per il turismo. La gente non si sente più sicura neppure ad uscire di casa. Tutto questo è inaccettabile».«Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – prosegue Pellegrino – il 3 febbraio è venuta qui a fare il suo show. Adesso basta: non servono passerelle elettorali, ma un vero intervento in termini di sicurezza. Chiedo con forza di essere ricevuti a Roma dal presidente del Consiglio dei Ministri, perché Catania merita rispetto, non solo consensi elettorali. Nessuno parla, tutto tace, ma se domani dovesse capitare a un nostro figlio, a un nipote, a un parente, cosa diremmo? Basta con questa forma di egoismo, basta con atteggiamenti monarchici».

«Invito il presidente del Consiglio Seby Anastasi e tutti i colleghi consiglieri comunali – si legge ancora nella nota – a sospendere le attività istituzionali come forma di protesta, finché non avremo un incontro ufficiale con il Governo nazionale. Non possiamo più rimanere in silenzio davanti a questa escalation di violenza. Invito il presidente della Regione, Renato Schifani, persona capace e sensibile – conclude Pellegrino – a non abbandonare Catania in questo momento delicatissimo. La nostra città non può essere lasciata sola. È tempo che chi governa prenda decisioni immediate e concrete: i catanesi meritano sicurezza e dignità».

Movimento 5 Stelle