Catania, una piazza nuova di zecca dove un tempo sorgeva l’ospedale Santa Marta

città

Inaugurata dal sindaco Trantino e dal ministro Musumeci

Là dove un tempo sorgeva l’antico ospedale Santa Marta, oggi prende vita una nuova piazza, moderna e accogliente, pensata per restituire centralità e dignità a un intero quartiere. Dopo anni di abbandono, l’area compresa tra via Gesualdo Clementi, piazza dei Miracoli e via Bambino si trasforma in uno spazio pubblico vivo, accessibile, aperto alla città.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Enrico Trantino e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a testimonianza dell’importanza dell’opera come esempio concreto di rigenerazione urbana.

La nuova piazza è progettata a misura di cittadino: ampie aree pedonali, zone verdi curate nei dettagli, sedute in pietra lavica, fontane, percorsi ombreggiati e spazi destinati a eventi culturali e sociali. L’illuminazione artistica e un’attenta architettura del verde contribuiscono a creare un ambiente armonico e sostenibile, capace di migliorare anche il microclima urbano.

Tuttavia, perché questo spazio conservi il suo valore nel tempo, è necessario l’impegno di tutti. L’esperienza negativa di piazza Leonardo Sciascia, oggi segnata da incuria e vandalismi, dimostra quanto il senso civico sia fondamentale. Servono manutenzione, vigilanza, ma soprattutto cura quotidiana da parte dei cittadini.