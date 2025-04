Catania, una struttura di ricezione turistica ogni cinque è irregolare: il bilancio dei controlli del Comune

sommerso

Su 540 attività verificate dalla polizia municipale, problemi in 112: multe per quasi 13o mila euro. Si va dal mancato possesso del CIN al ritardo nel versamento dell'imposta di soggiorno

Le Direzioni comunali del Turismo e la Polizia Municipale, su direttiva del sindaco Enrico Trantino, hanno intensificato i controlli sulle strutture turistiche e ricettive catanesi. Un giro di vite reso necessario sia per l’aumento delle immobili a uso turistico nell’area urbana e della resistenza di alcuni esercenti nell’adottare le misure previste dalla legge per garantire gli ospiti sulla qualità turistica offerta e della effettiva regolarità della gestione, a cominciare dal versamento al Comune nei tempi stabiliti dalla legge dell’imposta di soggiorno e delle altre disposizioni in materia di esercizio dell’attività di accoglienza turistica come il possesso del Codice Identificativo Nazionale (CIN), un codice univoco che deve essere posseduto ed esposto da tutte le strutture ricettive creato proprio allo scopo di fare emergere il sommerso e gli abusivi.

A questo proposito, con la supervisione del capo di gabinetto e direttore del Turismo Giuseppe Ferraro, la Sezione Tributi Locali del Corpo della Polizia Municipale guidati dal commissario Gaetano D’Antone, nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 9 aprile 2025, ha svolto accertamenti su 540 strutture, sanzionando 112, di cui 25 per assenza del CIN e 87 per mancata esposizione dello stesso documento, con importo complessivo di sanzioni pari a 128.960 euro.