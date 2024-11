Catania, Usb scuola: «Il sindaco Trantino taglia i servizi per le  studentesse e gli studenti con disabilità»

Istruzione

L'unione sindacale di base torna sul tema del taglio del budget al servizio Asacom, da alcuni giorni attivo anche per le scuole secondarie di secondo grado

«Il sindaco Trantino taglia i servizi per le studentesse e gli studenti con disabilità, aggravando anche la situazione già precaria delle lavoratrici e dei lavoratori del settore». Lo scrive il sindacato Usb scuola, in merito alla situazione del servizio Asacom (Assistenza all’autonomia e comunicazione), che a causa anche dell’aumento del numero di assistiti (oltre 700 per la scuola dell’obbligo) ha portato l’amministrazione a tagliare fino al 15% le ore destinate agli alunni rispetto a quelle prescritte nei singoli Pei (piani educativi individualizzati). Una riduzione che da pochi giorni è attiva anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di competenza della Città metropolitana.

«Dopo il raddoppio delle tariffe per le mense scolastiche – prosegue la nota di Usb – il taglio ai servizi per studentesse e studenti di ogni ordine e grado con disabilità». Il sindacato ricorda gli atti dell’amministrazione. «Il 23 settembre, approvata la delibera di giunta del Comune di Catania, numero 193, che stabilisce “di attivare, il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado anno scolastico 2024/2025, operando una rimodulazione, per ciascun alunno, del monte orario settimanale, con una riduzione del 15% circa, al fine di un adeguamento della spesa agli stanziamenti in bilancio». IL 28 ottobre, il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, emana il decreto numero 199 con il quale stabilisce di “proseguire il Servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni frequentanti gli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Catania, anno Scolastico / Universitario 2024/2025 operando una rimodulazione per ciascun alunno del monte orario settimanale proposto nei rispettivi P.E.I. con una riduzione del 15%, ad esclusione dei disabili sensoriali, in considerazione della notevole insufficienza delle risorse assegnate dalla Regione Sicilia per l’espletamento di tale Funzione Delegata, finanziando i Servizi in argomento sino al 31 Dicembre con fondi a carico dell’Ente”».