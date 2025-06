Catania, via Coppola e le auto con i finestrini in frantumi: la folle notte dei vandali

il caso

Residenti chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine (che hanno già preso il balordo)

In via Coppola a Catania brutta sorpresa per molti residenti che hanno trovato i vetri dei finestrini delle proprie auto in frantumi. Sembra più un atto vandalico che un tentativo di furto. Una vicenda che però sta creando molto disagio ai residenti che troppo spesso nel centralissimo quartiere catanese si trovano ad affrontare problemi legati alla microcriminalità. La polizia ha reso noto di avere individuato e arrestato il responsabile.

