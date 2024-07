Catania, via libera al Piano dei rifiuti: la Tari resta invariata, Tomarchio lascia

consiglio comunale

L'approvazione del Consiglio comunale a l'arga maggioranza. L'assessore entra all'Ars

Il Consiglio comunale convocato dal presidente Sebastiano Anastasi con carattere d’urgenza in aula e in videoconferenza, ieri sera, con 22 voti favorevoli, 4 contrari e due astenuti ha deliberato la presa d’atto e l’approvazione del Piano economico e finanziario (Pef) del Servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2022-2025, con l’aggiornamento del biennio 2024-2025.

Il provvedimento, che lascia invariate le tariffe della Tari, è stato illustrato in aula dall’assessore all’ambiente Salvo Tomarchio, alla presenza del sindaco Enrico Trantino.

«Ringrazio il consiglio comunale – ha detto l’assessore, a seguito dell’approvazione dell’atto di indirizzo – per la sensibilità mostrata nell’adottare il piano redatto in coerenza alle indicazioni dell’Arera, che non modifica l’ammontare dei tributi a carico dei cittadini nonostante in questi 14 mesi alla guida dell’assessorato abbiamo dovuto eseguire numerosi interventi straordinari per risolvere problemi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti».