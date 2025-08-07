Catania, viola gli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri un 39enne

Gli interventi

L'episodio a Monte Po: il 39enne con braccialetto elettronico si era allontanato. Un altro39enne è stato denunciato per guida senza patente

I carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Catania arrestato un uomo evaso dai domiciliari e denunciato per guida senza patente un altro: sono entrambi di 39 anni. In particolare, l’arresto è scaturito a seguito dell’attivazione da parte della centrale operativa che ha segnalato alla pattuglia l’allarme di evasione, partito dal braccialetto elettronico applicato a un detenuto ai domiciliari nel quartiere di Monte Po. L’equipaggio di una Gazzella, giunto rapidamente nella zona di interesse, ha notato l’uomo, già conosciuto dai militari, che, a circa 200 metri dall’abitazione, si affrettava a rientrare a piedi verso casa. È stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza. Una volta identificato compiutamente, ha riferito ai Carabinieri di essersi allontanato per acquistare delle sigarette. Tuttavia, ritenendo ingiustificata l’uscita, peraltro durata oltre 40 minuti, i militari lo hanno arrestato, per il reato di “evasione” e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Catania che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto, disponendo nuovamente la misura degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia.

Nel corso dello stesso servizio, sempre nel centro urbano, i Carabinieri hanno proceduto a un controllo alla circolazione stradale, durante il quale hanno fermato un centauro a bordo del suo motoveicolo. L’uomo, un pregiudicato catanese, è risultato privo di patente di guida, mai conseguita. Inoltre, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, e avendo commesso la stessa violazione nel biennio di riferimento, è stato denunciato per “guida senza patente poiché mai conseguita”.